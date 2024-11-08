В Казани в программу капремонта вошли не все запланированные дома

Теперь этот список сократился до 179 домов. Финансирование составит 2,9 миллиарда рублей. Однако не уточняется, какие именно дома не вошли в программу капремонта. А в 2025 году капитально отремонтируют 176 домов вместо 184 (2,7 миллиарда рублей).