В Казани в программу капремонта вошли не все запланированные дома

В Казани в 2024—2025 годах в программу капремонта вошли не все запланированные дома. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Причиной сокращения стал перенос сроков работ на более поздний срок. Согласно прошлому документу, в 2024 году в список капремонта вошли 182 дома. На эти цели планировали выделить три миллиарда рублей.
Теперь этот список сократился до 179 домов. Финансирование составит 2,9 миллиарда рублей. Однако не уточняется, какие именно дома не вошли в программу капремонта. А в 2025 году капитально отремонтируют 176 домов вместо 184 (2,7 миллиарда рублей).
Напомним, в Татарстане все работы по программе «Наш двор» на 2024 год завершены. В отремонтированные дворы выезжают спецкомиссии, которые проверяют качество работ.