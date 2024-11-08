Более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси

Известно, что на 1 января 2024-го в Беларуси насчитывалось 690 ЭЗС «Белоруснефти» (383 — в Минске, 55 — в Брестской области, — на Витебщине, 58 — на Гомельщине, 62 — на Гродненщине, 49 — — в Минской области и 35 — в Могилевской).