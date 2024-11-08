Более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси

В Беларуси запланировано установить свыше 35 супербыстрых электрозарядных станций. Это регламентирует постановление Совмина (№ 816 от 5 ноября 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Супербыстрые ЭЗС для электрокаров будут строить по всей Беларуси. Их строительство рассчитано до 2035 года. В Минске хотят установить три супербыстрых электрозарядных комплекса.
Известно, что на 1 января 2024-го в Беларуси насчитывалось 690 ЭЗС «Белоруснефти» (383 — в Минске, 55 — в Брестской области, — на Витебщине, 58 — на Гомельщине, 62 — на Гродненщине, 49 — — в Минской области и 35 — в Могилевской).
Также собственные зарядные станции есть у организаций «Белтелеком», «Витязь» и других.
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