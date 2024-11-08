Судьбу дома на улице Фучика после взрыва определит спецкомиссия

Как писал «Ъ-Приволжье», взрыв повредил несущие перекрытия между четвертым и пятым этажами. Два подъезда дома признали аварийными и временно расселили жильцов. Причиной взрыва следствие считает неосторожное обращение с боеприпасами, которые блогер Михаил Помелов хранил у себя в квартире. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и повреждении чужого имущества. Ущерб от взрыва оценивается в 341,3 млн руб.