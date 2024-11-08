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Судьбу дома на улице Фучика после взрыва определит спецкомиссия

Межведомственная комиссия рассмотрит результаты экспертизы состояния дома 37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде, где в марте произошел взрыв. Об этом сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Экспертиза Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГОЧС МЧС РФ установила, что прочность конструкций девятиэтажки не выходит за пределы нормативных значений, отметили в мэрии. Однако в экспертном заключении говорится, что здание находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Результаты обследования обсудят с жителями.

Как писал «Ъ-Приволжье», взрыв повредил несущие перекрытия между четвертым и пятым этажами. Два подъезда дома признали аварийными и временно расселили жильцов. Причиной взрыва следствие считает неосторожное обращение с боеприпасами, которые блогер Михаил Помелов хранил у себя в квартире. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и повреждении чужого имущества. Ущерб от взрыва оценивается в 341,3 млн руб.

недвижимость