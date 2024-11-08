Первые «Львята» начнут поступать в Самару в феврале 2025 года

В 2025 году в Самару поступят 40 трамваев «Львенок». Первые поставки должны начать приходить уже в феврале. Об этом сообщили в городской администрации.
«Многие вопросы учтены при заказе новых вагонов “Львенок”. Договор лизинга заключен на поставку 71 односекционного трамвая, из которых 31 единица ожидается в 2026 году», — рассказали в мэрии.
Трамвай будет рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест в нем предусмотрено 40. Есть система климат-контроля, интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки/высадки, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении.
Их поставит ПК «Транспортные системы», они описывают «Львенка» как современный, энергоэффективный и экологичный трамвайный вагон нового поколения. Ранее директор самарского ТТУ рассказал «КП-Самара» о будущем трамваев и троллейбусов.