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Тарифы на газ в Молдове могут резко вырасти: В «Молдовагаз» после выборов недосчитались 700 миллионов леев

Газ для населения может подорожать из-за тарифных отклонений.

Согласно внутреннему анализу компании, отклонения от тарифов в «Молдовагаз» достигли почти 700 миллионов леев.

Отклонения по тарифам накопились из-за несвоевременной корректировки тарифа на газ и нестабильности цены метана на фондовом рынке, пишет bani.md.

Отклонения будут учтены в тарифе на метан для населения, однако «Молдовагаз» пока не подавал запрос в НАРЭ.

В настоящее время тариф за кубометр для населения составляет 13,126 (с учётом НДС), в последний раз он снижался в начале мая 2024 года.

Напомним, что «Энергоком» продолжает закупать дорогой газ в Европе и перепродавать его «Молдовагаз».