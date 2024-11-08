Тарифы на газ в Молдове могут резко вырасти: В «Молдовагаз» после выборов недосчитались 700 миллионов леев

Согласно внутреннему анализу компании, отклонения от тарифов в «Молдовагаз» достигли почти 700 миллионов леев.
Отклонения по тарифам накопились из-за несвоевременной корректировки тарифа на газ и нестабильности цены метана на фондовом рынке, пишет bani.md.
Отклонения будут учтены в тарифе на метан для населения, однако «Молдовагаз» пока не подавал запрос в НАРЭ.
В настоящее время тариф за кубометр для населения составляет 13,126 (с учётом НДС), в последний раз он снижался в начале мая 2024 года.
Напомним, что «Энергоком» продолжает закупать дорогой газ в Европе и перепродавать его «Молдовагаз».