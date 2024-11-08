Свердловские аграрии собрали на сто тысяч тонн зерна больше, чем годом ранее

В Свердловской области завершилась уборка урожая, итоги которой подвели на заседании правительства региона 7 ноября. По результатам уборочной кампании, аграриям области удалось перевыполнить план, поставленный на 2024 год.
— Несмотря на все трудности, зерновые и технические культуры собраны со значительным превышением плана. Кроме того, отраслевые хозяйства полностью обеспечили запас кормов для животных на зиму, — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Так, в 2024 году с полей Свердловской области собрали 231,1 тысячи тонн картофеля, 33,1 тысячи тонн овощей открытого грунта и 806,4 тысячи тонн зерна — это на 108,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. Посевная площадь в регионе составила около 400 тысяч гектаров — в том числе под зерновые и зернобобовые (337 тысяч га), масличные (49,9 тысячи га) культуры и картофель (11,8 тысячи га).
По словам губернатора, на данный момент главная задача заключается в том, чтобы сохранить урожай и сделать продукты, выращенные в регионе, доступными для жителей региона. Одним из вариантов решения вопроса может стать организация сельскохозяйственных ярмарок.