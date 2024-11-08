«ВПОПАТ № 1» берет в лизинг автобусы на миллиард рублей

Согласно технической документации, новые автобусы берут для нужд Владивостокского городского округа. Всего планируется лизинг 23 автобусов большого класса и 7 среднего. Они должны быть новыми и полностью соответствовать заявленным требованиям, без следов использования и ремонта.
Срок гарантии на автобусы и их комплектующие составит не менее 24 месяцев или 150 тысяч километров пробега. В случае неисправностей поставщик обязуется устранить их в течение 45 дней с момента подачи заявки, а обслуживание будет проводиться на территории заказчика.
Начальная стоимость контракта составляла 1 048 305 433 рублей, но в ходе торгов ее удалось снизить до 1 021 430 904 рублей.