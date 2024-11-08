Каждый второй — Belgee или Geely. В октябре в Беларуси продали рекордное число новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в октябре оказались рекордными. По отношению к сентябрю они выросли на 669 единиц. Если же сравнивать с октябрем 2023 года, продажи новых легковушек выросли более чем в два раза.
Суммарный же рост продаж новых легковых автомобилей за 10 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023-го — в 2,3 раза.
На марки Belgee и Geely в этом году приходится 51% продаж новых легковых автомобилей компаниями — участниками БАА.
По словам члена правления БАА Сергея Самойло, в структуре рынка также наблюдаются изменения.
Нельзя не отметить рост продаж классов B, SUV B, SUV C и SUV D. В то же время можно констатировать снижение доли класса С в совокупных продажах. Среди новых моделей хороший старт продаж в октябре демонстрируют электрокары Geely E8 и Dongfeng Box.
В целом, отмечают в ассоциации, по итогам 10 месяцев 2024 года продажи новых автомобилей уверенно приблизились к показателям аналогичных периодов 2018 и 2020 годов, преодолев объемы продаж 2021 года.