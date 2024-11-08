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Строительство краевого онкологического центра Кубани оценили в 58,5 млрд рублей

Проект первого этапа строительства краевого онкологического центра в Краснодаре оценивается в 58,5 млрд руб. Об этом сообщает издание Ведомости Юг со ссылкой на департамент строительства Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас идет проработка вопроса включения центра в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), что позволит определить сроки реализации.

Онкологический центр будет рассчитан на 890 коек, включая 275 мест для радиологического отделения. Новый объект станет частью медицинского кластера, включающего несколько блоков с разными функциональными назначениями. Заказчиком строительства выступает «Главное управление строительства Краснодарского края».

Проект получил положительное заключение Госэкспертизы в марте 2024 года. Инициатива строительства медкластера была предложена в 2019 году. Однако реализацию проекта отложили из-за нехватки финансирования.

строительство