Между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать «Финист»

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят «Финист». Новый электропоезд начнет курсировать с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
Скоростной транспорт будет ходить между городами ежедневно. Ежедневный маршрут запланирован из Челябинска в 7:00. В Екатеринбурге транспорт будет уже в 11:18. Обратное отправление назначено на 18:25.
— С 15 декабря запускаем электропоезд «Финист» на маршрут Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш, — рассказали в ЮУЖД.
Электропоезд «Финист» будет останавливаться на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская.