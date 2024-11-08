Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая электричка из Челябинска в Екатеринбург начнет курсировать 15 декабря

Пригородный поезд «Финист» по новому маршруту «Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург» начнет курсировать с 15 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Ежедневно электрички будут ездить с остановками на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ, о.п. Первомайская.

Время в пути между двумя областными центрами составит 4 часа 18 минут. Пригородный поезд № 7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Пригородный поезд № 7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 по местному времени и прибывать в Челябинск в 22:43.

По данным ЮУЖД, новый маршрут даст дополнительные возможности для поездок.