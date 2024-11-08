Новая электричка из Челябинска в Екатеринбург начнет курсировать 15 декабря

Время в пути между двумя областными центрами составит 4 часа 18 минут. Пригородный поезд № 7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Пригородный поезд № 7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 по местному времени и прибывать в Челябинск в 22:43.