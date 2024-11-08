«Звезда» отправляется в ОСК при поддержке Путина

Как отмечается в совместном заявлении, данный шаг направлен на консолидацию судостроительных мощностей на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли. Эти действия получили одобрение со стороны президента России Владимира Путина.
Напомним, что судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Приморском крае, был создан в рамках проекта, стартовавшего по указу президента в 2009 году. В 2013 году к строительству были привлечены частные инвесторы во главе с «Роснефтью», которая стала основным заказчиком. На верфи активно внедрялись передовые технологии для строительства крупнотоннажных гражданских судов, что позволило «Звезде» выйти на проектные мощности.
На сегодня ССК «Звезда» строит различные типы крупнотоннажных судов, ледоколов и морской техники. В активе предприятия уже 12 завершенных судов и более 20 строящихся. Общий портфель заказов верфи превышает 60 единиц, суммарный дедвейт которых более 3 млн тонн.