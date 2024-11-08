«Звезда» отправляется в ОСК при поддержке Путина

Напомним, что судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Приморском крае, был создан в рамках проекта, стартовавшего по указу президента в 2009 году. В 2013 году к строительству были привлечены частные инвесторы во главе с «Роснефтью», которая стала основным заказчиком. На верфи активно внедрялись передовые технологии для строительства крупнотоннажных гражданских судов, что позволило «Звезде» выйти на проектные мощности.