Из Сочи в Коломбо вылетел первый рейс

С 7 ноября из аэропорта Сочи в столицу Шри-Ланки Коломбо впервые запустили авиарейсы. Первый самолет вылетел из воздушной гавани курорта со стопроцентной загрузкой, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Мы, как всегда, поздравили первого пассажира, зарегистрировавшегося на рейс, и вручили ему памятные подарки от аэропорта. Этим счастливчиком стал Сергей Петров из Майкопа, который отправился в туристическую поездку вместе со своей спутницей Еленой — для нее это будет первый визит за границу», — рассказали в воздушной гавани Сочи.
Частота вылетов в Коломбо составит один раз в 10 дней. Полеты будут осуществляться на Boeing 767−300. Самолет вмещает до 336 пассажиров. Время в пути по маршруту Сочи — Коломбо составит 7 часов 25 минут, в обратном направлении — 8 часов 15 минут.
Ранее сообщалось, что новый авиарейс запустили из Сочи в Баку.