Из Сочи в Коломбо вылетел первый рейс

«Мы, как всегда, поздравили первого пассажира, зарегистрировавшегося на рейс, и вручили ему памятные подарки от аэропорта. Этим счастливчиком стал Сергей Петров из Майкопа, который отправился в туристическую поездку вместе со своей спутницей Еленой — для нее это будет первый визит за границу», — рассказали в воздушной гавани Сочи.