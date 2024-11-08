Машина есть в собственности каждого третьего белоруса

Так, первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич сообщила, что за последние 30 лет число легковых авто в собственности белорусов выросло почти в 4 раза. И, если 30 лет назад каждый 12-й белорус имел авто, то сейчас личная машина — у каждого у третьего жителя Беларуси.