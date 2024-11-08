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Машина есть в собственности каждого третьего белоруса

Белстат: свой автомобиль имеет каждый третий белорус.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате сообщили, что в Беларуси каждый третий человек имеет личный автомобиль, передает БелТА.

Так, первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич сообщила, что за последние 30 лет число легковых авто в собственности белорусов выросло почти в 4 раза. И, если 30 лет назад каждый 12-й белорус имел авто, то сейчас личная машина — у каждого у третьего жителя Беларуси.

— Число легковых автомобилей на дорогах превышает 3 миллиона, — уточнила Кухаревич.

Ранее министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто.

Еще более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси.