Машина есть в собственности каждого третьего белоруса

В Белстате сообщили, что в Беларуси каждый третий человек имеет личный автомобиль, передает БелТА.
Так, первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич сообщила, что за последние 30 лет число легковых авто в собственности белорусов выросло почти в 4 раза. И, если 30 лет назад каждый 12-й белорус имел авто, то сейчас личная машина — у каждого у третьего жителя Беларуси.
— Число легковых автомобилей на дорогах превышает 3 миллиона, — уточнила Кухаревич.
Ранее министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто.
Еще более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси.