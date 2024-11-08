«Петербургский нефтяной терминал» получил отказ на оффер от Романа Севрюкова

«Севрюкова приглашали в ПНТ именно потому, что он независимый директор, который не преследует ни чьих интересов и способен смотреть на ситуацию объективно, — говорит собеседник издания. — И он действительно не имеет отношения ни к одной из сторон корпоративного конфликта, хотя прекрасно знает и семью Скигиных и Елену Васильеву. А отказался от “оффера” не потому, что кто-то к нему плохо или хорошо относится, а потому что, видимо, не захотел разгребать накопившиеся за три года проблемы».