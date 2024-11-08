Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Петербургский нефтяной терминал» получил отказ на оффер от Романа Севрюкова

Гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков отказался от «оффера» возглавить «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), хотя знает людей, ассоциированных с компанией, и даже работал с ними. О возможных причинах его решения, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков отказался от «оффера» возглавить «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), хотя знает людей, ассоциированных с компанией, и даже работал с ними. О возможных причинах его решения, — в материале «Газеты.Ru».


Владельцы 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» — семья Скигиных — столкнулись с проблемой, которая стала следствием блокировки управления предприятием со стороны владелицы другой половины — Елены Васильевой. Корпоративный конфликт внутри компании привел к тому, что найти управленца на должность директора крайне сложно. Главный кандидат на эту должность — гендиректор «Петромар СПБ» Роман Севрюков, изучив состояние дел внутри предприятия, отказался от предложения возглавить компанию.


Не понравилось.


«Петромар СПБ», согласно ЕГРЮЛ, занимается «деятельностью вспомогательной, связанной с морскими перевозками». Акционерами этой компании являются нынешний гендиректор многолетнего контрагента терминала — компании «Топливные технологии» Александр Дорошенко и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева.


То есть, как считает источник «Газеты.Ru», близкий к топ-менеджменту терминала, «человек это свой, специфика работы ему хорошо известна, как и люди, которые руководили и руководят предприятием, он знает их в деле, знает специфику работы с ними», — подчеркивает собеседник издания. Тем не менее, «оффер» Севрюков отверг. «Вы только представляете, о каком состоянии документации, кадровом составе, структуре договоров идет речь? Нетрудно догадаться, что оно плачевное, если даже “свой” человек не рискнул подступиться», — уточняет источник «Газеты.Ru».


Независимый директор.


Отвечая на вопрос, является ли ситуация в ПНТ прямым следствием управления Еленой Васильевой и ее команды, собеседник издания предпочел уклончивые формулировки. «Понятно, что если за эти три с чем-то года независимая оценка ведения дел была невозможна, то, скорее всего, причина в том, что дела велись теми, кто имел доступ к управлению, и делал это, мягко говоря, не очень хорошо», — говорит источник «Газеты.Ru».


При этом, как удалось выяснить, Роман Севрюков позиционирует себя именно как независимый директор, свою репутацию он построил, в том числе и на том, что не является «чьим-то человеком». «К примеру, в судах он ни разу жестко не декларировал “нужную” кому-то позицию. Это и есть его преимущество на рынке, скажем так, это его “фишка”, — добавляет знакомый управленца.


«Севрюкова приглашали в ПНТ именно потому, что он независимый директор, который не преследует ни чьих интересов и способен смотреть на ситуацию объективно, — говорит собеседник издания. — И он действительно не имеет отношения ни к одной из сторон корпоративного конфликта, хотя прекрасно знает и семью Скигиных и Елену Васильеву. А отказался от “оффера” не потому, что кто-то к нему плохо или хорошо относится, а потому что, видимо, не захотел разгребать накопившиеся за три года проблемы».


Противостояние.


Корпоративный конфликт вокруг «Петербургского нефтяного терминала» разгорелся в 2022 году. До этого 50-процентным собственником являлся Сергей Васильев, другие 50% принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным. Акции они получили в наследство от отца Дмитрия Скигина, известного петербургского бизнесмена, скончавшегося в 2003 году. Сергей Васильев владел 50% терминала также через кипрскую компанию Mobalco Holdings Ltd. В 2023 году ценные бумаги перешли в собственность его супруге — Елене. Однако Скигины полагают, что цепочка сделок по передаче акций была незаконной и оспаривают ее в суде.


«Петербургский нефтяной терминал» — одно из значимых предприятий в отрасли, он начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. На сегодняшний день это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 миллиона тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.