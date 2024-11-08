Новые правила вывоза мусора утвердили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утвердили новые правила вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из частного сектора и сельских поселений. Изменения касаются вывоза мусора без контейнеров — в пакетах. Соответствующий документ подписал губернатор региона Дмитрий Демешин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно новому порядку, теперь запрещено оставлять ТКО и крупногабаритные отходы на земле за пределами контейнерных площадок.
«Теперь жителям и организациям нельзя оставлять собранный мусор за забором или выставлять его на обочину, как это делали раньше», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
Бестарный метод будет использоваться в местах, где невозможно установить контейнерные площадки. Здесь сбор мусора организуют по графику — жители будут загружать отходы напрямую в транспорт регионального оператора в установленное время и в указанном месте.
По информации министерства, новые правила обязательны для всех организаций и жителей. В то же время правительство края продолжает оснащение контейнерными площадками районов индивидуальной застройки: только в частном секторе Хабаровска установлено 213 площадок, а в ближайшее время появятся еще 80.