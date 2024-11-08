Новые правила вывоза мусора утвердили в Хабаровском крае

По информации министерства, новые правила обязательны для всех организаций и жителей. В то же время правительство края продолжает оснащение контейнерными площадками районов индивидуальной застройки: только в частном секторе Хабаровска установлено 213 площадок, а в ближайшее время появятся еще 80.