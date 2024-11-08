К преимуществам программы сбережений добавился вклад с рекордной ставкой в Газпромбанке

Пенсионные накопления сейчас выплачивают женщинам по достижении 55 лет и мужчинам по достижении 60 лет в виде ежемесячных выплат. Учитывая, что вся сумма делится на так называемый период дожития — в 2024 году он равен 22 годам или 264 месяцам, даже солидные суммы пенсионных накоплений обеспечивают незначительную прибавку к доходу. Например, если в этом году вы начали бы получать накопительную пенсию, то при сумме накоплений в 1 млн рублей, ежемесячная выплата составила бы смехотворную сумму в 3787 рубля. А ведь миллион рублей — это серьезный актив, и обидно, если он будет использоваться настолько бездарно.