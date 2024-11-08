Более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси

В Белстате сообщили, что свыше 50% новых авто, купленных белорусами, отечественного производства, сообщает БелТА.
По словам первой зампредседателя Национального статистического комитета Елены Кухаревич, в Беларуси в последние годы значительно обновляется автопарк, идет рост продаж новых автомобилей.
Чиновница отметила, что белорусы доверяют отечественному производителю автомобилей. И на данный момент свыше 50% новых купленных авто произведены в Беларуси.
— Доля продаж автомобилей отечественного производства еще несколько лет назад была около 17%, а уже сегодня — это свыше 50%, — прокомментировала чиновница.
Также машина есть в собственности каждого третьего белоруса.
Еще более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси.
Ранее министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто.