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Более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси

Белстат сказал, что более 50% новых авто, купленных белорусами, выпущены в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате сообщили, что свыше 50% новых авто, купленных белорусами, отечественного производства, сообщает БелТА.

По словам первой зампредседателя Национального статистического комитета Елены Кухаревич, в Беларуси в последние годы значительно обновляется автопарк, идет рост продаж новых автомобилей.

Чиновница отметила, что белорусы доверяют отечественному производителю автомобилей. И на данный момент свыше 50% новых купленных авто произведены в Беларуси.

— Доля продаж автомобилей отечественного производства еще несколько лет назад была около 17%, а уже сегодня — это свыше 50%, — прокомментировала чиновница.

Также машина есть в собственности каждого третьего белоруса.

Еще более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси.

Ранее министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто.