В России резко подорожают билеты на поезда с 1 декабря

Россиян ждет резкий рост стоимости билетов на поезда. Ожидается, что цены вырастут уже с 1 декабря на плацкартные и общие вагоны, купе, СВ и вагоны класса люкс.
РЖД добились принятия практически всех предложений по повышению тарифов на 2025 год.
Тарифы на перевозки проиндексируют выше потребительской инфляции: для пассажиров билеты подорожают на 11,6%, а перевозка грузов вырастет в цене на 13,8%.
При этом все тарифы проиндексируют одномоментно с 1 декабря, а не в два этапа, как планировалось ранее. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила проект распоряжения об индексации.
Отмечается, что плацкартные и общие вагоны РЖД относятся к регулируемому государством сегменту: выше, чем допускает регулятор, тарифы поднять нельзя. В нерегулируемом сегменте — купе, СВ и люкс — ФПК (дочка РЖД) проиндексирует тарифы по своему собственному решению, говорится в документах, с которыми ознакомился «Ъ».
Пассажирам также напоминают, что помимо базового тарифа перевозчик применяет динамическое ценообразование, зависящее от спроса, отчего цена билета для пассажиров может увеличиваться еще больше.