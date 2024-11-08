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В России резко подорожают билеты на поезда с 1 декабря

Цены вырастут на поездки в купе, плацкарте, СВ и вагонах класса люкс.

Источник: Krasnoyarskmedia

Россиян ждет резкий рост стоимости билетов на поезда. Ожидается, что цены вырастут уже с 1 декабря на плацкартные и общие вагоны, купе, СВ и вагоны класса люкс.

РЖД добились принятия практически всех предложений по повышению тарифов на 2025 год.

Тарифы на перевозки проиндексируют выше потребительской инфляции: для пассажиров билеты подорожают на 11,6%, а перевозка грузов вырастет в цене на 13,8%.

При этом все тарифы проиндексируют одномоментно с 1 декабря, а не в два этапа, как планировалось ранее. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила проект распоряжения об индексации.

Отмечается, что плацкартные и общие вагоны РЖД относятся к регулируемому государством сегменту: выше, чем допускает регулятор, тарифы поднять нельзя. В нерегулируемом сегменте — купе, СВ и люкс — ФПК (дочка РЖД) проиндексирует тарифы по своему собственному решению, говорится в документах, с которыми ознакомился «Ъ».

Пассажирам также напоминают, что помимо базового тарифа перевозчик применяет динамическое ценообразование, зависящее от спроса, отчего цена билета для пассажиров может увеличиваться еще больше.