Проверяйте платёжки: собственников предупредили об обмане в квитанциях за ЖКУ

В результате получается ситуация, при которой добросовестные собственники жилья платят за одну и ту же работу или материалы дважды. Есть и ещё один вид обмана, которые используют нечистые на руку управляющие компании — это указание в квитанциях услуг, которые по факту так и не были оказаны.