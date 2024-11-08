Проверяйте платёжки: собственников предупредили об обмане в квитанциях за ЖКУ

Об этом всех владельцев квартир предупредили эксперты в сфере ЖКХ, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, основной трюк, который могут пытаться проделывать «управляйки», заключается в дублировании одной и той же услуги в разных строчках квитанции. Иными словами, один и тот же вид работ могут записать в платёжку отдельно и его же включить в общую сумму расходов от УК.
В результате получается ситуация, при которой добросовестные собственники жилья платят за одну и ту же работу или материалы дважды. Есть и ещё один вид обмана, которые используют нечистые на руку управляющие компании — это указание в квитанциях услуг, которые по факту так и не были оказаны.
Чаще всего, как пишет портал «Дом Mail», это может касаться уборки помещений. В частности, «управляйка» может брать за жильцов плату за ежедневную влажную обработку мест общего пользования, тогда как на самом деле она проводится раз в неделю или даже ещё реже.
Для того, чтобы не платить за несуществующие услуги, эксперты рекомендовали собственникам жилья постоянно обращать внимание на тот объём работ, который указывают УК. Также будет нелишним время от времени обращаться в них за разъяснениями по поводу стоимости тех или иных услуг.