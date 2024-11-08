В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ

Площадь территории жилой застройки достигнет 13,3 тысячи квадратных метро. Максимальный показатель плотности застройки составит 60 тысяч квадратных метров на гектар.
В новом микрорайоне планируют построить школу и детсад. Также будут возведены объекты здравоохранения, спортивные и культурно-досуговые объекты. Кроме того, появятся и новые торгово-развлекательные центры.
«В этом году планируется вовлечь 6 новых площадок с жилой застройкой. Благодаря реализации КРТ уральская столица получит 1,5 тысячи учебных мест и прирастет 850 тысяч квадратных метров жилья», — рассказали в мэрии.
УралПолитRu ранее сообщал, что власти Екатеринбурга вынесут на обсуждение около 7 площадок для КРТ до 2025 года. Речь идет о территориях в Орджоникидзевском, Кировском и Железнодорожном районах.