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В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге утвердили новую площадку комплексного развития территорий в Верх-Исетском районе в границах улиц Начдива Васильева — Репина — Ленинградской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадь территории жилой застройки достигнет 13,3 тысячи квадратных метро. Максимальный показатель плотности застройки составит 60 тысяч квадратных метров на гектар.

В новом микрорайоне планируют построить школу и детсад. Также будут возведены объекты здравоохранения, спортивные и культурно-досуговые объекты. Кроме того, появятся и новые торгово-развлекательные центры.

«В этом году планируется вовлечь 6 новых площадок с жилой застройкой. Благодаря реализации КРТ уральская столица получит 1,5 тысячи учебных мест и прирастет 850 тысяч квадратных метров жилья», — рассказали в мэрии.

УралПолитRu ранее сообщал, что власти Екатеринбурга вынесут на обсуждение около 7 площадок для КРТ до 2025 года. Речь идет о территориях в Орджоникидзевском, Кировском и Железнодорожном районах.