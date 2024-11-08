В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы

Не секрет, что нарушение прав граждан в сфере долевого строительства, когда подрядчик не выполняет своих обязательств, фактически обманывая людей, остается одним из острых и болезненных вопросов. В Крыму сделаны важные шаги, направленные на восстановление прав дольщиков и недопущение подобных ситуаций. Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым держит на контроле 160 проектов, в рамках которых застройщики привлекли средства граждан. В результате принятых профилактических мер не допущено нарушения сроков строительства, также нет фактов предбанкротного состояния застройщиков. Крымских объектов в едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день тоже нет, — цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.