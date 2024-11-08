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Мед, овощи и фрукты будут продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре

В Краснодаре откроются 12 ярмарок выходного дня 9 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.

На ярмарках предложат мясо, рыбу, сыры, молочку. Посетители смогут выбрать мед, овощи и фрукты.

Ярмарки будут работать по улицам:

— им. Архитектора Ишунина, 7/1;

— Уральской, 170/7;

— им. Евдокии Бершанской, 216/1;

— им. Героя Яцкова, 11;

— им. Дзержинского, 213;

— им. Каляева, 198;

— Бургасской 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26;

— пр-т Чекистов, 9;

— Длинной, 135−137/1/Красноармейской, 106/1;

— им. Думенко, 11/2.

«Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли», — сообщили в мэрии Краснодара.

торговля