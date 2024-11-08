Мед, овощи и фрукты будут продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.
На ярмарках предложат мясо, рыбу, сыры, молочку. Посетители смогут выбрать мед, овощи и фрукты.
Ярмарки будут работать по улицам:
— им. Архитектора Ишунина, 7/1;
— Уральской, 170/7;
— им. Евдокии Бершанской, 216/1;
— им. Героя Яцкова, 11;
— им. Дзержинского, 213;
— им. Каляева, 198;
— Бургасской 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26;
— пр-т Чекистов, 9;
— Длинной, 135−137/1/Красноармейской, 106/1;
— им. Думенко, 11/2.
«Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли», — сообщили в мэрии Краснодара.