В Краснодаре приступят к дорожным работам на пяти объектах в 2025 году

В Краснодаре рассказали о реализации программы развития дорог. В 2025 году в краевом центре начнут работы на пяти объектах. Об этом сообщил директор департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.
Один из объектов — надземный переход через ж/д дорогу с выходом на улицы Уральскую и Производственную в районе ж/д станции «Пашковская». Работы запланированы в подземном переходе через улицу Дзержинскую в границах улиц Грибоедова и Нахимова.
Кроме того, начнется реконструкция дороги по улицы Красных Партизан на участке от улицы Заполярная до улицы Западный Обход. Запланирован ремонт и двух участков Западного подъезда к Краснодару.
«Работы планируется выполнить при наличии необходимых денежных средств», — цитирует Андрея Белугина РБК Краснодар.
В программу по развитию дорог до 2035 года вошли 32 объекта.