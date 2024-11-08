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В Краснодаре приступят к дорожным работам на пяти объектах в 2025 году

В Краснодаре рассказали о реализации программы развития дорог в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре рассказали о реализации программы развития дорог. В 2025 году в краевом центре начнут работы на пяти объектах. Об этом сообщил директор департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Один из объектов — надземный переход через ж/д дорогу с выходом на улицы Уральскую и Производственную в районе ж/д станции «Пашковская». Работы запланированы в подземном переходе через улицу Дзержинскую в границах улиц Грибоедова и Нахимова.

Кроме того, начнется реконструкция дороги по улицы Красных Партизан на участке от улицы Заполярная до улицы Западный Обход. Запланирован ремонт и двух участков Западного подъезда к Краснодару.

«Работы планируется выполнить при наличии необходимых денежных средств», — цитирует Андрея Белугина РБК Краснодар.

В программу по развитию дорог до 2035 года вошли 32 объекта.