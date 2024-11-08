Аймагамбетов назвал причины дефицита бюджета в Казахстане

«Вопрос с выплатой дивидендов от Самрук-Казына в бюджет также остается нерешенным. Дивиденды должны поступать в бюджет и при необходимости направляться на реинвестирование в инфраструктурные проекты компаний Самрук-Казына. Главное, чтобы все средства проходили через бюджет. Сейчас можно сказать, что сотни миллиардов, если не триллион, проходят мимо бюджета. Часть этих средств выделяется по поручению правительства на строительство соцкультобъектов, другие социальные и иные направления, но это не прозрачно, не связано с общими целями бюджета и проходит вне общественного и бюджетного контроля. Здесь также требуются решительные меры», — заявил Асхат Аймагамбетов.