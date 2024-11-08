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3,6 тонны сметаны волгоградского предприятия изымают из оборота

Обманывающий покупателя продукт не пропустят на кассе.

Источник: Комсомольская правда

Огромную партию сметаны волгоградского производителя изымают из оборота по требованию Россельхознадзора. Поступившую в магазины продукцию будут блокировать на кассах и забирать из магазинов. 3,6 тонны сметаны производства АО «Молсыркомбинат-Волжский» (Волгоградская область) посчитали фальсификатом. Этикетки просто обманывали покупателя.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, к продукции предприятия уже были вопросы, поэтому ее поставили на усиленный лабораторный контроль. И очередные взятые пробы показали, что сметана с массовой долей жира 15%, изготовленная на заводе в октябре этого года, содержит растительные жиры, хотя на этикетке написано, что это продукция из натуральных сливок от местных фермеров. Из-за этого несоответствия у предприятия отозвали декларацию, а товар признали фальсификатом.

— Производителю фальсифицированной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, добавили в ведомстве. Россельхознадзор просит прокуратуру региона организовать внеплановую проверку на предприятии.