В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

Рынок жилой недвижимости в октябре практически не испытывал резких скачков цен. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по сравнению с сентябрем цены изменились следующим образом:
- первичное жилье — подорожало на 0,6%;
- вторичное жилье — подешевело на 0,4%;
- арендное жилье — подорожало на 0,6%.
Как изменились цены по городам Сильнее всего цены на «первичку» выросли в Таразе — на 4,6%. Также прирост зафиксирован в Павлодаре, Алматы, Кокшетау, Костанае, Астане и Шымкенте. В остальных городах серьезных изменений нет.
На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе — 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве — на 2,8% за месяц.
Примечательно, что Қонаев является лидером по росту цен в сфере аренды. Всего за месяц съемное жилье здесь подорожало сразу на 9%. С заметным отставанием следом идет Уральск — 5,4%.
При этом в трех городах цены за месяц снизились: в Кызылорде (на 0,9%), в Астане (на 1,2%) и Талдыкоргане (на 2,6%). Еще в восьми городах изменений не наблюдалось.
Как изменились цены за год
В годовом разрезе рост цен в сфере недвижимости оказался более серьезным. «Первичка» за год подорожала на 2,3%, «вторичка» — на 3,9%, а аренда — сразу на 6,7%.
Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Тараз (8,6%), Актобе (7,9%) и Талдыкорган (7,2%). На вторичном рынке отличился также Кокшетау, заняв третье место (9,2%). Дальше идут Астана (11,3%) и Атырау (24,7%).
В сфере аренды лидеры совсем другие. На третьем месте оказался Петропавловск с приростом в 21% за год. На втором месте расположился Шымкент — плюс 21,9%, а первое место досталось Уральску — плюс 24,2%.
По итогу октября в стране установились следующие средние цены за квадратный метр:
- первичное жилье — 497 316 тенге;
- вторичное жилье — 509 450 тенге;
- съемное жилье — 4 497 тенге.
Самая дорогая первичка продается в Астане и Алматы — 595 466 тенге и 579 837 тенге соответственно. А самая дешевая — в Актобе, где средняя цена за «квадрат» составляет всего 281 553 тенге.
На вторичном рынке ситуация похожая. Первое место за Астаной — 630 606 тенге, следом идет Алматы — 593 019 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье продается также в Актобе — 304 181 тенге.
В сфере аренды также лидерами являются Алматы (5 446 тенге за квадрат) и Астана (4 623 тенге). Самое дешевое жилье сдается в Таразе — 2 074 тенге за квадратный метр.
Стоит отметить, что текущий рост цен на недвижимость может показаться несущественным, однако все познается в сравнении.
Если обратить внимание на ценники, которые фиксировались в декабре 2020 года, то окажется, что с тех пор первичное жилье подорожало на 42,6%, вторичное — на 49,6%, а арендное — вообще на 82,8%.