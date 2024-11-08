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В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

За последний месяц в Казахстане был зафиксирован рост цен на первичное и арендное жилье — на 0,6% в каждом секторе за месяц. «Вторичка» стала дешевле на 0,4%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Рынок жилой недвижимости в октябре практически не испытывал резких скачков цен. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по сравнению с сентябрем цены изменились следующим образом:

  • первичное жилье — подорожало на 0,6%;
  • вторичное жилье — подешевело на 0,4%;
  • арендное жилье — подорожало на 0,6%.

Как изменились цены по городам Сильнее всего цены на «первичку» выросли в Таразе — на 4,6%. Также прирост зафиксирован в Павлодаре, Алматы, Кокшетау, Костанае, Астане и Шымкенте. В остальных городах серьезных изменений нет.

На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе — 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве — на 2,8% за месяц.

Примечательно, что Қонаев является лидером по росту цен в сфере аренды. Всего за месяц съемное жилье здесь подорожало сразу на 9%. С заметным отставанием следом идет Уральск — 5,4%.

При этом в трех городах цены за месяц снизились: в Кызылорде (на 0,9%), в Астане (на 1,2%) и Талдыкоргане (на 2,6%). Еще в восьми городах изменений не наблюдалось.

Как изменились цены за год

В годовом разрезе рост цен в сфере недвижимости оказался более серьезным. «Первичка» за год подорожала на 2,3%, «вторичка» — на 3,9%, а аренда — сразу на 6,7%.

Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Тараз (8,6%), Актобе (7,9%) и Талдыкорган (7,2%). На вторичном рынке отличился также Кокшетау, заняв третье место (9,2%). Дальше идут Астана (11,3%) и Атырау (24,7%).

В сфере аренды лидеры совсем другие. На третьем месте оказался Петропавловск с приростом в 21% за год. На втором месте расположился Шымкент — плюс 21,9%, а первое место досталось Уральску — плюс 24,2%.

По итогу октября в стране установились следующие средние цены за квадратный метр:

  • первичное жилье — 497 316 тенге;
  • вторичное жилье — 509 450 тенге;
  • съемное жилье — 4 497 тенге.

Самая дорогая первичка продается в Астане и Алматы — 595 466 тенге и 579 837 тенге соответственно. А самая дешевая — в Актобе, где средняя цена за «квадрат» составляет всего 281 553 тенге.

На вторичном рынке ситуация похожая. Первое место за Астаной — 630 606 тенге, следом идет Алматы — 593 019 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье продается также в Актобе — 304 181 тенге.

В сфере аренды также лидерами являются Алматы (5 446 тенге за квадрат) и Астана (4 623 тенге). Самое дешевое жилье сдается в Таразе — 2 074 тенге за квадратный метр.

Стоит отметить, что текущий рост цен на недвижимость может показаться несущественным, однако все познается в сравнении.

Если обратить внимание на ценники, которые фиксировались в декабре 2020 года, то окажется, что с тех пор первичное жилье подорожало на 42,6%, вторичное — на 49,6%, а арендное — вообще на 82,8%.

недвижимость