В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе — 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве — на 2,8% за месяц.