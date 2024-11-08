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В новосибирском метро появится оплата по биометрии

Об этом заявил начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

В Новосибирске планируют внедрить систему оплаты проезда по биометрии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на начальника метрополитена Аркадий Чмыхайло 8 ноября.

Изначально внедрить такой вид оплаты за проезд планировали в 2024 году. Обработка биометрических данных возможно только в Единой биометрической системе, в которой может зарегистрироваться любой желающий.

— В настоящее время действует дорожная карта по внедрению системы оплаты за проезд в новосибирском метрополитене при помощи биометрических данных, подготовленная Минцифры РФ и Минтрансом РФ. Намечено внедрение биометрии в декабре 2025 года на одном проходе на всех станциях метрополитена, — сообщил он.

метро