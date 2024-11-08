В новосибирском метро появится оплата по биометрии

— В настоящее время действует дорожная карта по внедрению системы оплаты за проезд в новосибирском метрополитене при помощи биометрических данных, подготовленная Минцифры РФ и Минтрансом РФ. Намечено внедрение биометрии в декабре 2025 года на одном проходе на всех станциях метрополитена, — сообщил он.