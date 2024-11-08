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«Вершить великие дела». Лукашенко сказал распространить опыт передовых хозяйств в Витебской области

Лукашенко после критики хочет распространить опыт передовых хозяйств в Витебщине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Витебской области стоит распространить опыт передовых хозяйств, сообщает БелТА.

Так, на областном фестивале «Дожинки» в Полоцке Лукашенко заметил, что при вручении наград он подумал, что награждает передовиков со всех районов — «людей из лучших хозяйств».

— Значит в каждом районе есть образцы хороших хозяйств, — отметил он.

В связи с этим Лукашенко сказал, что следует просто повторить опыт передовых хозяйств во всей области.

— А почему нам в этих районах не начать распространять этот опыт? Идти надо всегда от земли, — уверен он.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в Витебской области можно вершить великие дела.

До этого белорусский президент раскритиковал ситуацию в Витебской области: «Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть».

Также президент Беларуси Александр Лукашенко получил боевой меч времен Всеслава Чародея в Полоцке.

При этом президент сказал, где надо хотя бы раз в жизни побывать каждому белорусу.

Также глава республики сказал отстаивать и защищать всеми силами мир в Беларуси.