Футбольный манеж у «Самара Арены» хотят открыть к 15 декабря

Позже сообщалось, что он может заработать в Самаре 29 марта 2024 года. Затем его обещали открыть в конце ноября, однако депутаты засомневались, что все будет готово к этому сроку. Проект предусматривает футбольное поле, трибуны на 500 мест, раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, тренажерный зал и др.