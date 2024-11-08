Футбольный манеж у «Самара Арены» хотят открыть к 15 декабря

В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» до сих пор не открыли построенный крытый футбольный манеж. Его планируют сдать в эксплуатацию в середине декабря 2024 года. Об этом сообщил помощник губернатора Самарской области по вопросам развития профессионального спорта Дмитрий Яковлев в интервью радио «КП-Самара».
«Я уверен, что к
Напомним, контракт на строительство заключили в августе 2022 года с АО «ВТС-Метро». Его стоимость составила 845,4 миллионов рублей. С самого начала фиксировались отставания от графика. Футбольный манеж должны были ввести еще осенью 2023 года.
Позже сообщалось, что он может заработать в Самаре 29 марта 2024 года. Затем его обещали открыть в конце ноября, однако депутаты засомневались, что все будет готово к этому сроку. Проект предусматривает футбольное поле, трибуны на 500 мест, раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, тренажерный зал и др.