Продажи крымского вина растут — о чем виноделы просят правительство

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума высказал мнение, что пошлина на вина из недружественных стран может быть увеличена с нынешних 25% до 30−50%. Это позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие российского виноградарства.
Пошлины и меры поддержки.
«Пока речь идет только о том, что правительство будет рассматривать такую возможность. Главная задача здесь — пополнить бюджет и направить средства для стимулирования виноградарства и виноделия России. Однозначно, действующие сейчас меры оказывают очень большую помощь виноградарям и виноделам, и я не сомневаюсь, что и в данном случае правительство учтет все риски и нюансы, которые могут возникнуть при повышении пошлины до какого-то определенного уровня».
По его словам, пока трудно прогнозировать, как такая мера может отразиться на ценах. Рынок может отреагировать по-разному. Однако виноделы точно смогут получить дополнительную государственную помощь. При этом, по мнению эксперта, такую помощь было бы правильно направить, в частности, на создание новых площадей хранения вина.
«На форуме озвучивали много разных предложений в части расширения поддержи или ее фокусировки на определенных моментах. Но, как мы считаем, необходимо усиливать поддержку в части строительства не только плодоовощехранилищ, но и помогать виноделам со строительством складов готовой продукции, потому что расширяется ассортимент, увеличивается объем производства продукции», — говорит глава профильной ассоциации.
Кроме того, по его словам, крымскому виноделию нужны молодые кадры. Сейчас ощущается острый дефицит трактористов, агрономов, обработчиков, виноградарей, а значит одной из мер должна стать кампания по популяризации профессий отрасли. Еще одно важное направление — усиление поддержки по приобретению техники и оборудования: здесь хорошо мог бы сработать льготный лизинг, считают в крымской ассоциации.
Крымское вино в тренде.
Потребность в увеличении складских площадей, в кадрах и технике связана с положительной тенденцией, которую отмечают крымские виноделы: сейчас крымское вино — в тренде.
«Все отзывы от коллег по поводу продажи внутри Крыма говорят об уверенном росте продаж крымской продукции. Крымский потребитель однозначно голосует за местные вина. На материке тоже с удовольствием пьют крымское вино, проходит огромное количество дегустаций, различных салонов, каждый винодел себя представляет. Продажи на материке тоже растут по многим предприятиям».
По его словам, это выбор обусловлен качеством. Только в рамках состоявшегося 7 ноября Третьего российского винодельческого форума вина сразу нескольких крымских предприятий отмечены высокими наградами и гран-при. Лучим вином России тоже стал продукт одного из крымских заводов.
Что касается цен на крымскую продукцию, они весьма конкуренты, информации о грядущем подорожании пока нет: «Коллеги не обсуждают эти моменты», — подытожил глава Ассоциации.
Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще «есть, к чему стремиться», заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.