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Продажи крымского вина растут — о чем виноделы просят правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума высказал мнение, что пошлина на вина из недружественных стран может быть увеличена с нынешних 25% до 30−50%. Это позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие российского виноградарства.

Пошлины и меры поддержки.

«Пока речь идет только о том, что правительство будет рассматривать такую возможность. Главная задача здесь — пополнить бюджет и направить средства для стимулирования виноградарства и виноделия России. Однозначно, действующие сейчас меры оказывают очень большую помощь виноградарям и виноделам, и я не сомневаюсь, что и в данном случае правительство учтет все риски и нюансы, которые могут возникнуть при повышении пошлины до какого-то определенного уровня».

оценивает инициативу Месеняшин

По его словам, пока трудно прогнозировать, как такая мера может отразиться на ценах. Рынок может отреагировать по-разному. Однако виноделы точно смогут получить дополнительную государственную помощь. При этом, по мнению эксперта, такую помощь было бы правильно направить, в частности, на создание новых площадей хранения вина.

«На форуме озвучивали много разных предложений в части расширения поддержи или ее фокусировки на определенных моментах. Но, как мы считаем, необходимо усиливать поддержку в части строительства не только плодоовощехранилищ, но и помогать виноделам со строительством складов готовой продукции, потому что расширяется ассортимент, увеличивается объем производства продукции», — говорит глава профильной ассоциации.

Кроме того, по его словам, крымскому виноделию нужны молодые кадры. Сейчас ощущается острый дефицит трактористов, агрономов, обработчиков, виноградарей, а значит одной из мер должна стать кампания по популяризации профессий отрасли. Еще одно важное направление — усиление поддержки по приобретению техники и оборудования: здесь хорошо мог бы сработать льготный лизинг, считают в крымской ассоциации.

Крымское вино в тренде.

Потребность в увеличении складских площадей, в кадрах и технике связана с положительной тенденцией, которую отмечают крымские виноделы: сейчас крымское вино — в тренде.

«Все отзывы от коллег по поводу продажи внутри Крыма говорят об уверенном росте продаж крымской продукции. Крымский потребитель однозначно голосует за местные вина. На материке тоже с удовольствием пьют крымское вино, проходит огромное количество дегустаций, различных салонов, каждый винодел себя представляет. Продажи на материке тоже растут по многим предприятиям».

говорит Месеняшин

По его словам, это выбор обусловлен качеством. Только в рамках состоявшегося 7 ноября Третьего российского винодельческого форума вина сразу нескольких крымских предприятий отмечены высокими наградами и гран-при. Лучим вином России тоже стал продукт одного из крымских заводов.

Что касается цен на крымскую продукцию, они весьма конкуренты, информации о грядущем подорожании пока нет: «Коллеги не обсуждают эти моменты», — подытожил глава Ассоциации.

Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще «есть, к чему стремиться», заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.