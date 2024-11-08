Продажи крымского вина растут — о чем виноделы просят правительство

«Пока речь идет только о том, что правительство будет рассматривать такую возможность. Главная задача здесь — пополнить бюджет и направить средства для стимулирования виноградарства и виноделия России. Однозначно, действующие сейчас меры оказывают очень большую помощь виноградарям и виноделам, и я не сомневаюсь, что и в данном случае правительство учтет все риски и нюансы, которые могут возникнуть при повышении пошлины до какого-то определенного уровня».