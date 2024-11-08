В Каменске-Уральском обновят остановки общественного транспорта

В Каменске-Уральском в ближайшее время обновят три остановки общественного транспорта — здесь заменят павильоны, приведут территорию в порядок. Об этом сообщает портал KU66.RU.
В списке значатся остановки общественного транспорта «Заводоуправление УАЗа» по улице Алюминиевой, а также два остановочных комплекса «Красногорская ТЭЦ» по улице Заводской.
В этом году в Каменске-Уральском обновили остановку «Суворова», после того как горожане пожаловались на отсутствие павильона. Транспорт пассажиры в любую погоду вынуждены были ждать на улице.
Отметим, что остановочные комплексы постепенно меняют в Екатеринбурге. На новых остановках появляются электронные табло с информацией о времени ожидания транспорта.