Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Уральском обновят остановки общественного транспорта

На трех остановках заменят павильоны.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском в ближайшее время обновят три остановки общественного транспорта — здесь заменят павильоны, приведут территорию в порядок. Об этом сообщает портал KU66.RU.

В списке значатся остановки общественного транспорта «Заводоуправление УАЗа» по улице Алюминиевой, а также два остановочных комплекса «Красногорская ТЭЦ» по улице Заводской.

В этом году в Каменске-Уральском обновили остановку «Суворова», после того как горожане пожаловались на отсутствие павильона. Транспорт пассажиры в любую погоду вынуждены были ждать на улице.

Отметим, что остановочные комплексы постепенно меняют в Екатеринбурге. На новых остановках появляются электронные табло с информацией о времени ожидания транспорта.