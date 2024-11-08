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Доход в 32 млн рублей ожидают в Омской области с туристического налога

8 ноября на пресс-конференции директор департамента финансов Омска Ольга Илютикова сообщила о планируемых поступлениях от нового туристического налога.

Власти предполагают, что в городской бюджет в 2025 году с него поступит 32 миллиона рублей. Несмотря на то что сумма пока не отражена в главном финансовом документе, Илютикова подчеркнула важность формирования более точного прогноза.

С 1 января 2025 года все гостиницы Омска будут обязаны уплачивать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания. В 2026 году ставка вырастет до 2%, и к 2029 году достигнет 5%. Напомним, ранее мы писали, что в омском горсовете обсудили проект городского бюджета на будущий год.

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