Доход в 32 млн рублей ожидают в Омской области с туристического налога

С 1 января 2025 года все гостиницы Омска будут обязаны уплачивать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания. В 2026 году ставка вырастет до 2%, и к 2029 году достигнет 5%. Напомним, ранее мы писали, что в омском горсовете обсудили проект городского бюджета на будущий год.