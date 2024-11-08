В Новосибирске создадут Ассоциацию разработчиков БПЛА

НГУ и четыре компании, разрабатывающие беспилотники, в рамках форума «Золотая долина» подписали предварительное соглашение по созданию Ассоциации разработчиков БПЛА.
По словам директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ Александра Люлько, данное соглашение будет отражать стратегический курс университета на развитие направления подготовки кадров и решения исследовательских задач в области управления и создания беспилотных летательных аппаратов.
Он отмечает, что НГУ планирует стать одной из ведущих региональных площадок по развитию БПЛА.