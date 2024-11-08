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В Новосибирске создадут Ассоциацию разработчиков БПЛА

В столице Сибири создадут Ассоциацию разработчиков беспилотников.

НГУ и четыре компании, разрабатывающие беспилотники, в рамках форума «Золотая долина» подписали предварительное соглашение по созданию Ассоциации разработчиков БПЛА.

По словам директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ Александра Люлько, данное соглашение будет отражать стратегический курс университета на развитие направления подготовки кадров и решения исследовательских задач в области управления и создания беспилотных летательных аппаратов.

Он отмечает, что НГУ планирует стать одной из ведущих региональных площадок по развитию БПЛА.

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