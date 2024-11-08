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В Екатеринбурге выросли цены на бензин

В Екатеринбурге подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге выросли цены на бензин. Рост стоимости замечен на марки АИ-92 и АИ-95. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Согласно статистике, с января по сентябрь цены на автомобильное топливо выросли более чем на восемь процентов. Дизель стал дороже на 3,8%. Газовое моторное топливо также выросло в цене — на 19%.

Ранее в Екатеринбурге подскочили цены на молочную продукцию. Стоимость молока достигла 105 рублей. В августе 2024 года рост цен на стерилизованное молоко составил 4,1%. Ранее стоимость составляла 100 рублей. На полках екатеринбургских магазинов можно найти 950 миллилитров молока за 105 рублей. Однако самая дорогая позиция — 140 рублей.

В связи с этим выросли цены и на сливочное масло. Еще 5 августа килограмм сливочного стоил 950,16 рубля. На данный момент оно дороже на 20 рублей и более.

топливо