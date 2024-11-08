Правила выдачи ипотеки по 7−20−25 изменят

Правила выдачи ипотеки по программе ипотечного кредитования «7−20−25» меняют, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
«Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений в Постановление “Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования “7−20−25”. Изменения вводятся постановлением правления Национального Банка № 65 от 30 октября 2024 года”.
Как уточняется, в программе предусматривается:
- установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге;
- введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7−20−25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;
- введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории Республики Казахстан, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;
- а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
«Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа», — говорится в информации.
Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).
Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
По состоянию на 31 октября 2024 года в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 млрд тенге.