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Правила выдачи ипотеки по 7−20−25 изменят

В программу вводят требование по отсутствию у заемщика жилья в течение 18 месяцев.

Правила выдачи ипотеки по программе ипотечного кредитования «7−20−25» меняют, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

«Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений в Постановление “Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования “7−20−25”. Изменения вводятся постановлением правления Национального Банка № 65 от 30 октября 2024 года”.

сообщает монетарный регулятор.

Как уточняется, в программе предусматривается:

  • установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге;
  • введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7−20−25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;
  • введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории Республики Казахстан, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;
  • а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

«Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа», — говорится в информации.

Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

По состоянию на 31 октября 2024 года в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 млрд тенге.

ипотека