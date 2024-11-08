Правила выдачи ипотеки по 7−20−25 изменят

«Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа», — говорится в информации.