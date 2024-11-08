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В Новосибирской области отремонтируют мост через реку Чеку за 107,4 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2026 года.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта моста через реку Чеку в Кыштовском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронного аукциона должен будет в несколько этапов до 15 сентября 2026 года привести в нормативное состояние переправу, расположенную на 10 км автодороги «8 км а/д “Н-1702” — Новоложниково».

На объекте предстоит уложить основание дорожной одежды, нижний и верхний слои асфальтобетона, установить барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести дорожную разметку.

По окончании ремонта на выполненные работы должна быть предоставлена гарантия.

Заявки от подрядчиков принимают до 15 ноября. Начальная цена контракта — 107 417 426 рублей.