В Новосибирской области отремонтируют мост через реку Чеку за 107,4 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта моста через реку Чеку в Кыштовском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронного аукциона должен будет в несколько этапов до 15 сентября 2026 года привести в нормативное состояние переправу, расположенную на 10 км автодороги «8 км а/д “Н-1702” — Новоложниково».
На объекте предстоит уложить основание дорожной одежды, нижний и верхний слои асфальтобетона, установить барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести дорожную разметку.
По окончании ремонта на выполненные работы должна быть предоставлена гарантия.
Заявки от подрядчиков принимают до 15 ноября. Начальная цена контракта — 107 417 426 рублей.