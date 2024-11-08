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Новосибирская область получит 134 млн на переселение людей из аварийных домов

Это касается жилищ, признанных аварийными до 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область получит 134 миллиона рублей на переселение местных жителей из аварийных зданий. Также 14,2 миллиона выделят из бюджета города Искитима, в котором и реализуется переселение.

— Такая мера касается новосибирцев, проживающих в домах, которые были признаны аварийными с января 2019 по январь 2022 года, — информируют в правительстве Новосибирской области.

В пресс-службе также отмечают, что с 2019 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе переехали из аварийных домов уже 10, 2 тысячи человек.

недвижимость