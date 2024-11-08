Новосибирская область получит 134 млн на переселение людей из аварийных домов

Новосибирская область получит 134 миллиона рублей на переселение местных жителей из аварийных зданий. Также 14,2 миллиона выделят из бюджета города Искитима, в котором и реализуется переселение.
— Такая мера касается новосибирцев, проживающих в домах, которые были признаны аварийными с января 2019 по январь 2022 года, — информируют в правительстве Новосибирской области.
В пресс-службе также отмечают, что с 2019 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе переехали из аварийных домов уже 10, 2 тысячи человек.