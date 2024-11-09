Нацбанк сообщил курс доллара и курс евро на 9 ноября

Такой же курс валют действовал в Беларуси перед длинными ноябрьскими выходными — в среду, 6 ноября, в четверг, 7 ноября, а также в пятницу, 8 ноября. Таким образом Нацбанк сохранил и на субботу, 9 ноября, курс валют установленный накануне.