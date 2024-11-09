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Нацбанк сообщил курс доллара и курс евро на 9 ноября

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 9 ноября 2024, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 ноября 2024 года, субботу.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 9 ноября, Нацбанком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3324 белорусского рубля, 1 евро — 3,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4152 белорусского рубля.

Такой же курс валют действовал в Беларуси перед длинными ноябрьскими выходными — в среду, 6 ноября, в четверг, 7 ноября, а также в пятницу, 8 ноября. Таким образом Нацбанк сохранил и на субботу, 9 ноября, курс валют установленный накануне.

Тем временем Белстат сообщил, машина есть в собственности каждого третьего белоруса. Также более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси.