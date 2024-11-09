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С 1 февраля в РФ начнут маркировать запчасти от автомобилей

Маркировка будет осуществляться в тестовом режиме.

С февраля следующего года в Российской Федерации будут маркировать автомобильные запчасти, соответствующий документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в РФ «в тестовом режиме» начнётся маркировка фильтров, свечей зажигания и автомобильных стёкол. Эксперимент будет проводиться до 28 февраля 2026 года.

В пояснительной записке сказано, что маркировка необходима для тестирования технологии с учётом «отраслевых особенностей производства» автозапчастей. Затем она станет обязательной.

Мера должна защитить рынок от поддельной продукции. Введение маркировки связано с просьбой производителей автозапчастей.

Ранее эксперты оценили эффективность маркировки автозапчастей. Подробности — в материале aif.ru.