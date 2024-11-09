С 1 февраля в РФ начнут маркировать запчасти от автомобилей

С февраля следующего года в Российской Федерации будут маркировать автомобильные запчасти, соответствующий документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, в РФ «в тестовом режиме» начнётся маркировка фильтров, свечей зажигания и автомобильных стёкол. Эксперимент будет проводиться до 28 февраля 2026 года.
В пояснительной записке сказано, что маркировка необходима для тестирования технологии с учётом «отраслевых особенностей производства» автозапчастей. Затем она станет обязательной.
Мера должна защитить рынок от поддельной продукции. Введение маркировки связано с просьбой производителей автозапчастей.
Ранее эксперты оценили эффективность маркировки автозапчастей. Подробности — в материале aif.ru.