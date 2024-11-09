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Стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 77 тысяч долларов

Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу стоимость биткоина выросла на 1%, впервые достигнув исторического уровня в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 22:24 мск, курс увеличился на 1% за сутки и составил 76 847 долларов.

Позже цена поднялась до нового рекорда — 77 тысяч долларов. По сведениям портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 1,1% за сутки, до 76 959 долларов.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что биткоин резко вырос в цене на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах.