Стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 77 тысяч долларов

В пятницу стоимость биткоина выросла на 1%, впервые достигнув исторического уровня в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 22:24 мск, курс увеличился на 1% за сутки и составил 76 847 долларов.
Позже цена поднялась до нового рекорда — 77 тысяч долларов. По сведениям портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 1,1% за сутки, до 76 959 долларов.
Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что биткоин резко вырос в цене на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах.