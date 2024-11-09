В Приангарье планируют заготавливать дикоросы для суперфудов и органических продуктов

«Дикоросы представляют собой большой инвестиционный потенциал, который пока остается недостаточно востребованным. В условиях растущего интереса к суперфудам и органическим продуктам премиального сегмента, необходимо организовать более эффективный сбор и заготовку таких лесных ресурсов. Хотя отрасль развивается, еще предстоит решить несколько вопросов. Участники заседания обсудили необходимость цифровизации и создания единой экосистемы для сборщиков, переработчиков и экспортеров. Все предложенные решения будут прорабатываться с поддержкой МАСС», — подчеркнул Владимир Читоркин.