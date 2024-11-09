В Приангарье планируют заготавливать дикоросы для суперфудов и органических продуктов

На заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), посвященном вопросам повышения качества и эффективности лесовосстановительных работ, а также развитию отрасли дикоросов, обсуждались актуальные вопросы лесного хозяйства и возобновляемых природных ресурсов. Заседание проводил заместитель председателя координационного совета и заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
С приветственными речами к участникам обратились Михаил Козлов, заместитель руководителя Рослесхоза, Геннадий Гусельников, председатель Исполкома МАСС, и Александр Ведерников, спикер регионального парламента и председатель комитета по природным ресурсам и экологии.
Начальник Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Михаил Карнаухов представил обзор состояния лесовосстановления в округе. В обсуждении также принимали участие представители науки, лесной промышленности и других регионов.
Первая тема заседания затрагивала возобновление лесов. Заместитель министра лесного комплекса региона Станислав Опря отметил, что Иркутская область занимает лидирующие позиции в России по объемам лесовосстановления. С 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было восстановлено 940,2 тысячи га леса.
«Эффективность лесовосстановления определяется задачей, поставленной президентом России — к 2024 году достичь 100-процентного соотношения восстановленных лесов к вырубленным и погибшим. Иркутская область уже достигла этого показателя в 2021 году, а в текущем году планируется баланс на уровне 144,4%», — сообщил Станислав Опря.
С 2025 года запланирована реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который выделит Иркутской области 113 млн рублей на создание и развитие лесного семеноводства и питомников. В частности, модернизация Мегетского лесопитомника позволит увеличить его производственные мощности с 5 до 10 млн сеянцев древесных пород с закрытой корневой системой в год.
Второй темой обсуждения стала заготовка и переработка пищевых и недревесных лесных ресурсов, а также лекарственных растений (дикоросов). Участники отметили, что несмотря на значимость этой отрасли, ей мешают ряд проблем, препятствующих развитию и эффективному использованию ресурсов. Обсуждение касалось мероприятий, которые могут повысить конкурентоспособность этой сферы, улучшить безопасность и качество продукции, а также создать новые рабочие места.
«Дикоросы представляют собой большой инвестиционный потенциал, который пока остается недостаточно востребованным. В условиях растущего интереса к суперфудам и органическим продуктам премиального сегмента, необходимо организовать более эффективный сбор и заготовку таких лесных ресурсов. Хотя отрасль развивается, еще предстоит решить несколько вопросов. Участники заседания обсудили необходимость цифровизации и создания единой экосистемы для сборщиков, переработчиков и экспортеров. Все предложенные решения будут прорабатываться с поддержкой МАСС», — подчеркнул Владимир Читоркин.