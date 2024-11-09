В Советском районе Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Проект включает демонтаж существующих зданий, а также снос зеленых насаждений на территории. Строительство будет включать установку лифтов, создание системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также монтаж водоснабжения, канализации и электрооборудования.
В рамках проекта предусмотрены также работы по благоустройству территории, озеленению, устройству малых архитектурных форм и организации дорожного движения. На объекте будут установлены видеонаблюдение, система оповещения и управления эвакуацией, а также системы контроля доступа.
Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Источник финансирования — федеральный бюджет и бюджет Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».
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