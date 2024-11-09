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В Советском районе Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей

В жилом комплексе «Весна», расположенном в Советском районе Казани, начнется строительство новой городской поликлиники № 20. Стоимость проекта — 622,8 млн руб.

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект включает демонтаж существующих зданий, а также снос зеленых насаждений на территории. Строительство будет включать установку лифтов, создание системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также монтаж водоснабжения, канализации и электрооборудования.

В рамках проекта предусмотрены также работы по благоустройству территории, озеленению, устройству малых архитектурных форм и организации дорожного движения. На объекте будут установлены видеонаблюдение, система оповещения и управления эвакуацией, а также системы контроля доступа.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Источник финансирования — федеральный бюджет и бюджет Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани в ЖК «Волжские просторы» построят детскую поликлинику № 11 за 450,6 млн руб.

медицина
строительство