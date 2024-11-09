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Жильё в новостройках во Владивостоке за месяц подорожало на 0,2 процента

Приморская столица идёт вразрез с общероссийским трендом.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке в октябре цены на квартиры в новостройках показали минимальный рост. Об этом сообщает сервис «Мир квартир» со ссылкой на собственные исследования.

Стоимость квадратного метра в домах от застройщиков в приморской столице увеличилась на две десятых процента.

В целом по России в октябре цена квадратного метра в новостройках выросла в 49 городах, а в 21 — снизилась.

Больше всего подорожало жильё на первичном рынке в Томске, Череповце и в Севастополе. А рекорды по снижению цены бьют Калуга, Чита и Архангельск. При этом в среднем квартиры в новостройках в России подешевели на одну десятую процента.

недвижимость