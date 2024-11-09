Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату 2500 рублей

По ее словам, рост зарплаты в стране обеспечивался и в 2023 году, и в 2024 году. Кухаревич уточнила, что в прошлом году заработная плата в реальном исчислении при учете инфляции выросла более чем на 11%. При этом, уточнила специалист, 2023-й оказался годом восстановительного роста.