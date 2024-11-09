Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату 2500 рублей

Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату более 2500 рублей. Подробности в интервью БелТА озвучила первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.
По ее словам, рост зарплаты в стране обеспечивался и в 2023 году, и в 2024 году. Кухаревич уточнила, что в прошлом году заработная плата в реальном исчислении при учете инфляции выросла более чем на 11%. При этом, уточнила специалист, 2023-й оказался годом восстановительного роста.
Первый зампред Белстата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2024 года среднемесячная зарплата врачей была в полтора раза выше среднемесячной заработной платы по стране в целом.
— Если говорить вообще о размерах начисленной заработной платы, то зарплату свыше Br2,5 тыс. у нас получает каждый четвертый работник в стране.
Специалист добавила, что для сравнения, в 2023 году это был каждый шестой сотрудник. Она заметила, что более чем 3000 рублей получает каждый десятый сотрудник, уточнив, что заработная плата растет и в реальном секторе экономики, и в бюджетной сфере.
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