Аэромобили запустят между Алматы и Алатау

Также прорабатывается вопрос упрощенного визового режима для иностранных специалистов, в том числе, по примеру Digital Nomad Visa. Было предложено предусмотреть налоговые преференции для участников СЭЗ Alatau, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с заключением EPC-контрактов со строительными компаниями.