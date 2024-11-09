Аэромобили запустят между Алматы и Алатау

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. О запуске аэромобилей между Алматы и Алатау заявили в казахстанском правительстве.
На заседании Проектного офиса по вопросам развития Алатау, вице-премьер Канат Бозумбаев отметил необходимость создания отдельной рабочей группы и тестовой среды Urban Air Mobility.
Она будет заниматься тестированием и запуском воздушного транспорта, который займется перевозкой пассажиров и грузов.
Помимо аэромобилей обсудили и жилищный вопрос. Старые дачные массивы намерены превратить в современные жилые комплексы по аналогии с программой реновации жилья.
О перспективах развития нового города Алатау доложил аким Алматинской области Токаеву.
Также прорабатывается вопрос упрощенного визового режима для иностранных специалистов, в том числе, по примеру Digital Nomad Visa. Было предложено предусмотреть налоговые преференции для участников СЭЗ Alatau, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с заключением EPC-контрактов со строительными компаниями.
«Немаловажный вопрос касался сохранения уровня заработных плат соцработников в новом городе. Канат Бозумбаев поручил министерствам юстиции, труда и социальной защиты населения выработать соответствующие меры», — говорится в сообщении.
Вице-премьер отметил, что необходимо учитывать не только международные стандарты при строительстве нового города, но и опираться на собственный опыт.
«У нас имеется опыт строительства новой столицы. За последние годы был построен новый областной центр — город Туркестан. Данный опыт может быть полезным для города Алатау. Акимату Алматинской области поручаю всесторонне рассмотреть применение опыта строительства Туркестана», — сказал Канат Бозумбаев.
В правительстве намерены разработать закона «Об особом статусе города Алатау» и пересмотреть законодательство по специальным экономическим зонам. Ранее Канат Бозумбаев провел переговоры с представителями Китайского института развития SDI, которые выразили готовность помочь в данном направлении.
Ранее Токаев заявил, что будет построен Alatau city по примеру Сингапура.
«Проект задуман как “Сингапур Центральной Азии” и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме специальной экономической зоны. С удовлетворением хотел бы отметить, что мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong», — сказал Токаев.
В свою очередь, правительство утвердило генплан Алатау и изменил границы Илийского, Талгарского районов и города Конаев.