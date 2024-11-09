Дальневосточникам дадут денег на квартиры

Еще важным направлением социальной поддержки станет повышение доступности жилья для жителей Дальнего Востока. В семи регионах — на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях — размер единовременной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей увеличится с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. На эти цели будет направлено более 470 млн рублей.