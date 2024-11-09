Дальневосточникам дадут денег на квартиры

Так, согласно проекту федерального бюджета на 2025−2027 годы, финансирование некоммерческих организаций увеличится на 30 млрд рублей, достигнув отметки в 419 млрд рублей в 2025 году. Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых групп населения.
Еще важным направлением социальной поддержки станет повышение доступности жилья для жителей Дальнего Востока. В семи регионах — на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях — размер единовременной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей увеличится с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. На эти цели будет направлено более 470 млн рублей.
По информации замглавы Минфина Павла Кадочникова, в 2025 году расходы на социальную политику вырастут на 168 млрд рублей. Значительная часть средств направится на модернизацию социальной инфраструктуры: запланировано строительство девяти новых объектов и реконструкция 23 существующих учреждений социального обслуживания.
Существенную поддержку получат организации, занимающиеся реабилитацией инвалидов, а также ветеранские объединения. В частности, организация «Боевое братство» получит финансирование в размере 331,8 млн рублей, что на 200 млн больше показателя 2024 года.
В культурной сфере предусмотрено расширение поддержки творческих союзов, на которые в 2025 году выделят 714 млн рублей. Фонд кино получит финансирование в размере 7,8 млрд рублей на трехлетний период. Дополнительные средства направят на сохранение объектов культурного наследия и поддержку академиков Российской академии художеств.
Важным направлением станет развитие образования и науки. На программу «Научно-технологическое развитие РФ» дополнительно выделят 60,7 млрд рублей, значительная часть которых пойдет на развитие перспективных технологических проектов и повышение оплаты труда научно-педагогических работников.