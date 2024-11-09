Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие дороги отремонтируют в Красноярске в 2025 году

КРАСНОЯРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В будущем году в Красноярске пройдет ремонт на 48 участках дорог. Работы охватят 55,5 километра покрытия, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам торгов уже заключены четыре муниципальных контракта. Подрядные организации уже могут приступить к планированию графиков работ, согласованиям, заключению контрактов на поставки материалов. Выйти на объекты они должны будут, как только наступит подходящая погода», — пояснили в правительстве. Самые крупные проекты: проспект Комсомольский, ул. Дубровинского, ул. Взлетная, ул. Шумяцкого, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Свердловская, ул. Вавилова, проспект Металлургов, путепровод через реку Бугач, мкр-н Суворовский, мкр-н Черемушки, мкр-н Покровка, мкр-н Солнечный.

Работы будут проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»: он придет на смену нынешнему нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общий объем финансирования — 2,7 миллиарда рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что общественный контроль охватил больше 100 километров дорог в Красноярском крае.