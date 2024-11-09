Какие дороги отремонтируют в Красноярске в 2025 году

«По итогам торгов уже заключены четыре муниципальных контракта. Подрядные организации уже могут приступить к планированию графиков работ, согласованиям, заключению контрактов на поставки материалов. Выйти на объекты они должны будут, как только наступит подходящая погода», — пояснили в правительстве. Самые крупные проекты: проспект Комсомольский, ул. Дубровинского, ул. Взлетная, ул. Шумяцкого, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Свердловская, ул. Вавилова, проспект Металлургов, путепровод через реку Бугач, мкр-н Суворовский, мкр-н Черемушки, мкр-н Покровка, мкр-н Солнечный.