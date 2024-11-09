Почти 270 сирот обеспечат жильем в Красноярском крае

Такая программа помощи сиротам реализуется в Красноярском крае с 2021 года. За это время было распределено 1112 таких сертификатов между сиротами. Возраст получателей — от 21 года. При этом одно из требований — отсутствие неснятой или непогашенной судимости и задолженностей по алиментам.