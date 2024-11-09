Почти 270 сирот обеспечат жильем в Красноярском крае

«В начале этого года 307 детей-сирот уже смогли получить сертификаты на общую сумму миллиард рублей и приобрести квартиры по своему выбору. При осенней корректировке бюджета финансирование этой программы увеличено на миллиард рублей», — прокомментировала региональный заместитель министра строительства и ЖКХ Елена Цитович.
Выделяемая сумма на каждого получателя — 3,7 миллиона рублей. К ним можно добавить свои деньги, кредит или материнский капитал. Реализовать сертификат необходимо в течение семи месяцев.
Такая программа помощи сиротам реализуется в Красноярском крае с 2021 года. За это время было распределено 1112 таких сертификатов между сиротами. Возраст получателей — от 21 года. При этом одно из требований — отсутствие неснятой или непогашенной судимости и задолженностей по алиментам.
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