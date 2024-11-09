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Интернет провели в отдаленный поселок в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 ноября, ФедералПресс. Поселок Красный Хутор обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом и стабильной голосовой связью. Населенный пункт находится в Шушенском районе, уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

«Построенная базовая станция позволит местным жителям при необходимости связываться с экстренными службами. Можно также получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов или вызвать врача на дом», — прокомментировали в правительстве.

Населенный пункт находится на расстоянии шести часов езды на машине от столицы региона. От райцентра Шушенское его отделяют 44 километра. Население немногим превышает 180 человек. Здесь нет и инфраструктуры. До ближайшей школы, больницы и участкового пункта полиции необходимо добираться в деревню Сизая, до которой семь километров.

Оснащение отдаленных сел и деревень современной связью реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Ранее министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин в интервью «ФедералПресс» рассказал, когда удастся охватить качественной связью каждого жителя, как цифровизация процессов помогает принимать правильные управленческие решения и эффективны ли видеокамеры в борьбе с уличной преступностью.

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