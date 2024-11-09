Интернет провели в отдаленный поселок в Красноярском крае

Населенный пункт находится на расстоянии шести часов езды на машине от столицы региона. От райцентра Шушенское его отделяют 44 километра. Население немногим превышает 180 человек. Здесь нет и инфраструктуры. До ближайшей школы, больницы и участкового пункта полиции необходимо добираться в деревню Сизая, до которой семь километров.